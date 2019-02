CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI CHIESA / Stefano Pioli e Pantaleo Corvino saranno due figure chiave anche della Fiorentina di domani. Il dirigente, finché la famiglia Della Valle continuerà ad avere la gestione del club, avrà carta bianca per operare sul mercato, con l'obiettivo di non alzare troppo il monte ingaggi e lavorare per costruirsi talenti e campioni in casa. Lo riporta il 'Corriere dello Sport', che sottolinea come, insieme alla fiducia a Corvino, la proprietà riconfermerà Stefano Pioli anche per la prossima stagione. Il tecnico ha dimostrato di saper ben lavorare con i giovani, ha centrato le semifinali di Coppa Italia che mancavano dal 2015 ed è ancora in piena corsa per un posto di qualificazione in Europa.

Ecco quindi che l'opzione sul suo contratto per un'ulteriore stagione sarà esercitata.

Oltre a Pioli e Corvino, uno dei punti fermi della Fiorentina futura vuole essere anche Federico Chiesa. Su di lui l'interesse delle big del calcio italiano (Juventus, Napoli e Inter) ed europeo è notevole, ma la dirigenza lo considera particolarmente legato alla maglia e alla città ed è apertissima ad un eventuale prolungamento del contratto che scadrà nel giugno 2022. Nel caso poi spetterà al giocatore se aderire o meno alla linea sportiva-aziendale della società.

