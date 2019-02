CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI / Dopo le due foto pubblicate nella notte, Wanda Nara continua a far sentire la sua presenza sui social: su Twitter la moglie-agente di Mauro Icardi sta retwittando e rispondendo ai tifosi che rilanciano il suo precedente messaggio.

Tra i tanti tweet indirizzati all'argentina, ne arriva uno di una tifosa che scrive: "Capitano, Mio Capitano Non dimentico questi fantastici 5 anni insieme! Oggi non ci sarò a San Siro. Tornerò quando tornerai tu. Perché so che tornerai ! Ti aspettiamo; Torna presto. Abbiamo bisogno diTe! Capitano, Mio Capitano Sempre". Immediata la risposta diche le dice: "Vai allo stadio, e oggi forza Inter".