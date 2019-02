CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Che il Manchester United debba acquistare un difensore in estate è cosa nota, come noto è l'interesse dei 'Red Devils' per due centrali che giocano in Serie A: Koulibaly del Napoli e Skriniar dell'Inter. Ora però 'The Sun' racconta di una decisione presa da parte del club inglese: puntare tutto sul senegalese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La scorsa settimana Jim, capo osservatore dello staff di Solskjaer, è stato mandato dal manager norvegese ad osservare proprioine la relazione è stata più che positiva. Così a Manchester avrebbero preso la decisione di provare il tutto per tutto per l'ex: per convincerea cedere il numero 26 azzurro sarebbe pronta un'offerta di poco superiore ai 100 milioni di euro. Da tenere presente però la forte concorrenza che c'è sul giocatore in passato accostato anche al: se proprio dovrà essere ceduto, il Napoli spera che parta un'asta che possa alzare ancora di più la valutazione del 27enne.