CALCIOMERCATO MILAN MALDINI HIGUAIN / C'è spazio anche per Gonzalo Higuain nelle dichiarazioni rilasciate a 'Sky' da Paolo Maldini dopo Atalanta-Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il direttore dell'area tecnica dei rossoneri ha spiegato così l'addio del 'Pipita': "Non è facile parlare dell'ambiente Milan dall'esterno. Conil matrimonio non è andato benissimo ma sono cose che possono succedere. Qui c'è un ambiente sano dove si può crescere, la società è seria, non vedo come non si può crescere in questo ambiente per un calciatore".