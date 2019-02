INTER ICARDI / Non c'è pace per Mauro Icardi: il momento difficile vissuto all'Inter non è l'unico pensiero dell'attaccante argentino. Se in campo il numero 9 nerazzurro ha perso la fascia da capitano ed è chiamato ora a ricucire lo strappo con club e squadra, fuori dal campo c'è da fare i conti con le parole al veleno della sorella Ivana che non perde occasione per attaccante il calciatore e la moglie agente Wanda Nara.

Ad uno di questi attacchi ha risposto tramite social lo stesso Icardi.

"Rivoglio mio fratello, le grigliate, le risate, le nipoti, tutte le cose che si apprezzano tra fratelli" ha scritto ieri Ivana su Twitter, rimarcando come non pensi ai soldi. Oggi è arrivata la replica dura di Icardi: "Visto che questo non succederà, preoccupati di impiegare il tuo tempo che sprechi con sciocchezze su Twitter lavorando. Le tue strategie non ti porteranno a nulla. E ricordati di vedere anche gli altri tuoi sei fratelli, visto che di loro non hai mai chiesto su Twitter. Ciao".

Il battibecco non è terminato, con l'immediata replica della sorella: "Non ho bisogno di chiedere qui di loro perché mi rispondono al telefono. Non hanno vipere alle loro spalle che fanno le macumbe e anche le magie per farli somigliare a lei. Smetti di essere così stupido e apri gli occhi. Torna a essere quello che eri".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui