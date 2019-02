ATALANTA MILAN PIATEK / Krzysztof Piątek ha contribuito in maniera determinante nella vittoria per 1-3 del suo Milan in casa dell'Atalanta.

Il polacco ha parlato nel post gara ai microfoni di 'DAZN': "Credo in me: so che segnerò tanti gol. Sei reti in cinque gare è un bel bottino.era asfissiante in marcatura. Faccio dei movimenti buoni e sono contendo dei gol".

