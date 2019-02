ATALANTA MILAN MALDINI / Paolo Maldini ha parlato dopo Atalanta-Milan a 'Dazn'. Il dirigente rossonero ha affermato: "E' un ragazzo che ha fatto vedere cose incredibili, molto concentrato in quello che fa.

Già in conferenza stampa ha espresso pochi concetti ma chiari: in tante cose ricorda Sheva ma per arrivare ai suoi livelli ce ne vuole".

MERCATO - "Cercavamo un po' di qualità e Paqueta a centrocampo ce l'ha data. Mentre Piatek ci ha dato presenza in area".

PAQUETA - "E' arrivato dopo un mese di vacanza, si è sposato, ha giocato fin dalla prima partita e non è più uscito dal campo. Per abituarsi al nostro calcio ci vuole tempo, ma lui ha sorpreso per l'applicazione anche in fase difensiva".

