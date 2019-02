PAGELLE TABELLINO ATALANTA MILAN/ Un risultato tanto pesante quanto importante, in rimonta, per un Milan di Gattuso che vola sempre più al quarto posto e sempre più unito verso l'obiettivo Champions. L'Atalanta detta legge tutto il primo tempo, poi i rossoneri sono trascinati dai colpi di pistola di un Piatek ormai inarrestabile. 1-3 all'Atleti Azzurri d'Italia e popolo milanista in festa.



ATALANTA



Berisha 5 – Non può nulla sui due colpi di Piatek e Calhanoglu. Sul corner, invece, in quella zona la palla deve essere del portiere.



Toloi 5 – Nel secondo tempo va in affanno e non poco perchè da quella parte la catena Paquetà-Calhanoglu viaggia come un Frecciarossa.



Djimsiti 5,5 – Annulla Piatek per 45', poi il pistolero trova due gol che spezzano le gambe alla Dea.



Palomino 6 – Non ha un granchè da fare visto un Suso per nulla in partita.



Hateboer 6 – Nel primo tempo spinge tantissimo e dalla sua mattonella nasce il vantaggio di Freuler. Si spegne nella ripresa insieme ai compagni. Dal 65' Gosens 5,5 – Può poco contro un Milan chiuso dietro a difesa del risultato.



De Roon 5,5 – Spesso troppo leggero nel contatto fisico ed è così che nasce la necessità di dover ricorrere al fallo in più di un'occasione.



Freuler 6,5 – Segna, fa girare la squadra quando la sua mattonella è sgombra dalla presenza di Bakayoko e per atteggiamento è uno dei pochi che tiene botta fino all'ultimo.



Castagne 5 – Con Calabria non si passa. Va costantemente a sbattere contro il terzino rossonero ancorato alla sua zona e difficilissimo da oltrepassare.



Gomez 5,5 – Quando ha il pallone tra i piedi dà sempre la sensazione di combinare qualcosa di importante per l'Atalanta e di doloroso per il Milan. Gli errori, invece, fioccano come neve e la sua partita dura meno di un'ora. Dal 59' Kulusevski 5 – Entra nel peggior momento della Dea.



Ilicic 6 – Tanto nel primo tempo, poco nel secondo. Perde fiducia e spazio di gioco ma ci prova fino all'ultimo.



Zapata 5 – Irriconoscibile e chiuso nella trappola di Musacchio. Non tira mai in porta: un dato non “alla Zapata” in questo periodo. Dal 78' Barrow sv.



All.: Gasperini 5,5 – Tanta, tantissima Atalanta nel primo tempo ma la squadra nerazzurra implode nella ripresa sotto i colpi del Milan.





MILAN



G. Donnarumma 6,5 – Per poco devìa anche quel tiro di Freuler poi finito in gol. Blocca di tutto: nello specchio e le palle alte.



Calabria 6,5 – Tiene a bada la sua zona di competenza con un po' di affanno giustificato dalla frequenza delle discese dei bergamaschi.



Musacchio 6,5 – Soffre il corpo a corpo con Zapata che in un paio di occasioni gli va via con il fisico ma il risultato finale è frutto del suo lavoro.

Perchè Duvan, a dire il vero, non si è mai reso pericoloso come avrebbe dovuto.Romanoli 6 – In un paio di occasioni sbaglia il tempo d'uscita dovendo poi correre ai ripari con gli straordinari.Rodriguez 6 – Gli viene il mal di testa nel provare a star dietro al continuo via-vai di Ilicic e Hateboer. Fa una fatica enorme, poi un suo lancio in avanti Piatek lo trasforma in una perla che vale il pareggio.Kessie 5,5 – Due le occasioni sprecate nel primo tempo: una comprensibile, l'altra clamorosa. Si innervosisce e viene beccato dal suo ex pubblico. Mentalmente la sua partita finisce troppo presto.Bakayoko 6,5 – Nel primo tempo mancava lui a rendere oscura la zona di manovra dell'Atalanta. Sale in cattedra nella ripresa e si vede nella qualità del gioco di una Dea diventata irriconoscibile.Paquetà 7 – Accarezza il pallone con delicatezza, eludendo gli avversari e senza mai mettere in difficoltà i compagni. Onnipresente, davanti e dietro. Dall'87' Laxalt sv.Suso 5,5 – Il ritmo è blando, i giri del motore sono sempre meno e oggi i compagni preferiscono pungere dall'altra parte. Dal 77' Castillejo sv.Piatek 8 – Dalle parti di Milanello lo Zanichelli lo hanno già stracciato. Gli aggettivi per descriverlo sono già finiti. Una magia e un gol su corner che al Milan mancava da troppo tempo. Sparatoria anche a Bergamo: implacabile. Dal 68' Cutrone 6 – Cuore e anima a difesa del risultato.Calhanoglu 6,5 – Il Milan dà il bentornato al suo numero 10. Primo tempo un po' in apnea su quella fascia, poi trova il colpo da biliardo per il vantaggio e il corner coi giri contati per il tris rossonero.All.: Gattuso 8 – FenomeRino! Atalanta ko nel fortino dell'Atleti Azzurri d'Italia, Milan sempre più quarto e scontro diretto a favore contro un'altra delle inseguitrici. Un capolavoro del tecnico rossonero.: Pasqua 5,5 – Non grandi episodi da segnalare ma una gestione dei cartellini che tiene in bilico i nervi del match.: Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer (65' Gosens), De Roon, Freuler, Castagne, Gomez (59' Kulusevski); Ilicic, Zapata (78' Barrow). A disposizione: Gollini, Rossi, Masiello, Reca, Pessina, Mancini, Ibanez, Pasalic. Allenatore: Gasperini.: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà (87' Laxalt); Suso (77' Castillejo), Piatek (68' Cutrone), Calhanoglu. A disposizione: Plizzari, A. Donnarumma, Mauri, Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Abate, Biglia. Allenatore: Gattuso.: Pasqua (sez. di Tivoli): 33' Freuler (A), 45'+1 Piatek (M), 56' Calhanoglu (M), 61' Piatek (M).: 18' De Roon (A), 27' Suso (M), 88' Rodriguez (M).: -: recupero 1' e 4'. Spettatorie incasso di