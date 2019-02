SERIE A ATALANTA MILAN / Quarantacinque minuti di sofferenza, senza quasi mai farsi vedere in avanti poi entra in scena il pistolero e il copione cambia: Atalanta-Milan è la gara della consacrazione di Piatek. La doppietta del polacco e il gol di Calhanoglu (rotto digiuno che durava da maggio) regalano lo scontro Champions a Rino Gattuso. Eppure la gara non si era messa bene per i rossoneri: dopo l'iniziale equilibrio, l'Atalanta prende in mano il pallino del gioco e va in gol con Freuler, abile a battere Donnarumma dopo un'invenzione di Ilicic. I bergamaschi volano sulle ali dell'entusiasmo e sembrano poter raddoppiare: invece proprio nell'ultima azione della prima frazione ci pensa Piatek a riaccendere il Milan.

Girata vincente e squadre negli spogliatoi sull'1-1. Nella ripresa tocca arompere il ritrovato equilibrio: missile da fuori area e gol del vantaggio. Sono ora i rossoneri a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo e Piatek non può non approfittarne: colpo di testa vincente e 3-1. Il gol del polacco mette il sigillo sulla partita: vince il Milan e consolida il quarto posto in classifica.

ATALANTA-MILAN 1-3: 33' Freuler (A), 45'+1 Piatek (M), 55' Calhanoglu (M), 61' Piatek (M)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 66, Napoli 52, Inter 43, Milan 42*, Roma 38, Lazio 38, Atalanta 38*, Torino 34, Sampdoria 33, Fiorentina 32, Sassuolo 30, Parma* 29, Genoa 25, Cagliari* 24, Spal 22, Udinese 19, Bologna 18, Empoli 18, Frosinone* 16, Chievo 9.

*Una partita in più

