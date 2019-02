CHELSEA ESONERO SARRI / Non basta la vittoria in Europa League per rinsaldare la panchina di Maurizio Sarri: la triplice sconfitta in trasferta patita in Premier League, soprattutto il 6-0 rifilato al Chelsea dal Manchester City mettono a forte rischio la posizione del manager italiano. Dopo un inizio promettente, l'ex Napoli ha iniziato a perdere di mano la squadra ed ora si parla di uno spogliatoio non compatto nel sostenere il tecnico.

Lo fa il 'Daily Mail', secondo cui il destino di Sarri sarebbe già segnato o quasi: decisivo il doppio confronto con le due squadre di Manchester, loin Fa Cup e ilnella finale di coppa di Lega. Il tabloid inglese riferisce di una rivelazione arrivata dallo spogliatoio delsecondo cui nel caso in cui non dovesse arrivare almeno una vittoria dal doppio confronto, per Sarri arriverà l'esonero.