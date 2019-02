CAGLIARI PARMA MARAN / Tre punti fondamentali per il Cagliari di Maran. I sardi sono riusciti a vincere per 2-1 sul Parma in rimonta grazie alla doppietta di Pavoletti. A commentare la gara ci ha pensato il tecnico di Trento: " Oggi siamo rimasti lucidi nelle difficoltà - ha dichiarato a 'Sky Sport' - e siamo andati a vincere. Abbiamo meritato la vittoria perché ci abbiamo sempre provato. Il Parma è un avversario difficile da affrontare. I ragazzi ci hanno messo il cuore. Ci tenevo e sono felice per loro. Sul gol di Kucka ho pensato a un fil già visto: al primo tiro abbiamo preso gol. La gara è stata tesa dal punto di vista morale.

La vittoria a pochi minuti dalla fine ha messo pathos in tutti".

Il tecnico dei sardi ha poi continuato: "All'Intervallo ho detto ai miei di continuare a fare quello che sapevano fare. Fortunatamente è stato così". Infine Maran ha parlato delle sue scelte e della prestazione di Pavoletti: "Srna e Bradaric fuori? Tutti passano fasi di alti e bassi. Ho preferito altri, sebbene loro lavorino in maniera encomiabile. Ci serviranno molto da qui alla fine. Pavoletti ha la capacità di attaccare la porta in maniera incredibile. Somiglia molto a Inglese, che ho allenato e sa essere decisivo. Avere uno di questi giocatori a disposizione è tanta roba in una squadra".

