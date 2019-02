CAGLIARI PARMA PELLEGRINI / Grande paura intorno alla mezzora del primo tempo di Cagliari-Parma: Luca Pellegrini si è infortunato al ginocchio destro e ha abbandonato il terreno di gioco molto dolorante e in lacrime.

Si è pensato al peggio per l'ex, che nella sua giovane carriera ha già avuto due intervento al ginocchio sinistro: per fortuna, non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante. A tranquillizzare tutti nel post gara anche il tecnico dei sardi, Rolando: "Per Pellegrini dovrebbe trattarsi di una contusione. Non dovrebbe essere nulla di grave", le parole rassicuranti dell'allenatore rossoblu. Le condizioni del calciatore saranno valutate nei prossimi giorni.