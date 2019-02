PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI PARMA VOTI/ Il Cagliari torna alla vittoria e lo grazie ai suoi due uomini simbolo: Nicolò Barella e Leonardo Pavoletti. Il primo confeziona un grande assist mentre il secondo, con una doppietta, affonda il Parma e riporta i 3 punti in Sardegna. Fra le fila dei ducali, bene Kucka, a segno, e Bruno Alves, che arriva dove può nella serata di Pavoloso.

CAGLIARI

Cragno 6,5 - Coraggioso nelle uscite e bravo nel bloccare un paio di conclusioni pericolose.

Padoin 6 - Spinge molto ma poteva mettere un pizzico in più di qualità nei cross.

Ceppitelli 6,5 - Fa valere la sua fisicità contro Inglese ed è bravissimo nella sponda per il gol del pari di Pavoletti.

Pisacane 5 - Molti errori di misura e pochi spunti in fase d'impostazione, uno dei peggiori.

Pellegrini 6,5 - Ci prova con grinta e tenacia ma è sfortunato ed è costretto ad uscire nel primo tempo. Dal 33' Lykogiannis 5,5 - Spinge ma con pochissimo mordente.

Barella 7,5 - La luce del Cagliari sia dal punto di vista dell'atteggiamento che del gioco. Buona prestazione dell'uomo mercato del Cagliari. L'assist nel finale per Pavoletti è una perla.

Cigarini 5,5 - Ottimo nei primi 20 minuti ma poi si spegne e i suoi lanci diventano lenti e prevedibili.

Deiola 5,5 - Tenta l'affondo in zona offensiva in più occasioni ma non è abbastanza deciso quando va al tiro. Dal 56' Despodov 6,5 - Prova a dare la scossa ai suoi con qualche giocata di qualità.

Ionita 7 - Non smette mai di pressare il Parma, dal primo all'ultimo minuto. Bene anche nelle ripartenze.

Joao Pedro 5 - Prova a sfoggiare qualche lampo dei suoi ma viene arginato bene. In ogni caso, non regala mai centimetri alla retroguardia avversaria.

Nel finale protesta eccessivamente, e trova un'espulsione che poteva ampiamente evitarsi.

Pavoletti 7 - Nella prima frazione di gioco sbaglia troppo davanti alla porta, nella ripresa invece si fa perdonare con una doppietta pesantissima.

All. Maran 6,5 - Manca un po' di organizzazione, ma in questo momento è il risultato che conta.

PARMA

Sepe 6 - Ordinaria amministrazione per l'estremo difensore dei ducali.

Iacoponi 5,5 - E' fortunato in occasione dell'infortunio di Luca Pellegrini, che lo stava mettendo in serissima difficoltà.

Bastoni 6 - Gioca come se avesse 10 anni in più. Peccato per l'ammonizione, ingenua.

Alves 6,5 - Troneggia al centro della difesa, regalando pochissimo agli attaccanti del Casteddu.

Gobbi 6,5 - Di pregevolissima fattura l'assist per Kucka, che vale il momentaneo vantaggio dei suoi.

Kucka 7 - Sigla una rete con un grandissimo stacco di testa. Combatte per tutto il match.

Stulac 5 - Lento e impacciato, non sta rendendo come nelle prime partite di Serie A. Dal 64' Rigoni 5,5 - Combina poco nella mezz'ora che gli viene concessa.

Barillà 6 - Solito lavoro sporco della mezz'ala del Parma, che non si risparmia mai. Dall'89' Ceravolo S.V.

Biabiany 5,5 - Tanto fumo e poco arrosto. Tenta di accennare qualche scatto ma viene limitato bene dagli avversari. Dall'87' Siligardi S.V.

Inglese 5,5 - Può far poco contro un Ceppitelli in grande spolvero ma quando tocca il pallone, sbaglia raramente.

Gervinho 4,5 - Il peggiore in assoluto della sua squadra. Non riesce mai in un dribbling, serata davvero negativa per l'ivoriano.

All. D'Aversa 5 - Un Parma con poco mordente che oltre il gol, non ha portato pericoli veri alla porta di Cragno.

ARBITRO: Manganiello 5,5 - Da rivedere l'espulsione nei confronti di Joao Pedro, apparsa forse un po' troppo fiscale.

TABELLINO

Cagliari-Parma 2-1

Cagliari(4-3-1-2): Cragno; Padoin, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini (Dal 33' Lykogiannis); Barella, Cigarini, Deiola (Dal 56' Despodov); Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran

Parma(4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac (Dal 64' Rigoni), Barilla (Dall'87' Ceravolo); Gervinho, Inglese, Biabiany (Dall'87' Siligardi). All. D'Aversa

Arbitro: Manganiello (Pinerolo).

Marcatori: 40' Kucka (P), 66' 85' Pavoletti (C)

Ammoniti: 36' Cigarini (C), 46' Bastoni (P), 52' Deiola (C), 78' Pavoletti (C)

Espulsi: 90' Joao Pedro (C) (Proteste nei confronti del direttore di gara)

