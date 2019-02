Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CAGLIARI PARMA GIULINI / Durante il match in corso alla Sardegna Arena tra, sul risultato di 0-1 per la squadra ospite, dagli spalti sono partiti cori indirizzati al presidente Tommasoe all'intera squadra sarda, dopo le ultime deludenti prestazioni che rischiano di compromettere il cammino in campionato della compagine di. Il numero uno è stato contestato dal tifo sardo che ha prima intonato "C'è solo un presidente'', poi è toccato agli undici uomini in campo: "Sudate la maglia' e 'Fuori gli attributi' (per alleggerire i toni) il messaggio indirizzato ae compagni. La rete siglata daha calmato un po' l'ambiente che è tornato ad incitare la squadra nel finale. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul