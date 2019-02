ROMA ZANIOLO / Nicolò Zaniolo è ormai un personaggio non solo in campo, ma anche fuori. Si è quindi molto parlato delle incursioni social della madre del giocatore della Roma, Francesca Costa, molto attiva specialmente su Instagram.

Dove ha risposto così agli utenti che la criticavano: "A mio figlio non da' fastidio niente, non è vero quello che hanno scritto. Offuscare tutto con i pettegolezzi è molto triste". In un altro commento si legge: "Non faccio niente di male, i miei post non sminuiscono il mio essere madre. Se questo profilo sembra quello di una persona che si vuole mettere in mostra cavalcando l’onda del figlio io non capisco più nulla. Molti giornalisti si inventano le cose, come il fatto che sono nata a Roma mentre sono di La Spezia".