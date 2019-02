INTER SAMPDORIA ICARDI / Luciano Spalletti lo aveva praticamente già annunciato in conferenza stampa, ora a tutti gli effetti è ufficiale: il nome di Mauro Icardi non figura nella lista diramata pochi minuti fa dalla dirigenza dell'Inter in vista dell'incontro in programma domani pomeriggio a San Siro contro la Sampdoria. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

L'attaccante argentino, spodestato dal ruolo di capitano e finito al centro di numerose polemiche, salta così la sua seconda partita dopo il forfait di giovedì sera contro il Rapid Vienna.

Icardi è alle prese con un'infiammazione al ginocchio destro ma dietro questa scelta pare esserci molto di più.

Assente anche Keita che non ha ancora smaltito l'infortunio accusato. Torna nella lista Politano, dopo i due turni di squalifica. Ecco la lista dei convocati:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 77 Brozovic;

Attaccanti: 10 Lautaro Martinez, 16 Politano, 87 Candreva, 44 Perisic.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui