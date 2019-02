CALCIOMERCATO DE LIGT JUVENTUS BARCELLONA / Con l'addio di Benatia nella finestra invernale di calciomercato, la Juventus si è cautelata con il ritorno a Torino di Martin Caceres: è inevitabile che, nella prossima sessione estiva di mercato, la dirigenza bianconera debba effettuare un colpo importante in difesa anche perché l'età inizia a farsi sentire per la BBC.

E' noto da tempo che l'obiettivo numero uno di, difensore centrale dell'che piace praticamente a tutta Europa. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Dall'Inghilterra però non sembrano arrivare segnali incoraggianti in merito al futuro dell'olandese: secondo quanto riportato dal 'Daily Mirror', de Ligt è intenzionato ad accettare la proposta del Barcellona in modo da seguire Frenkie de Jong (affare già ufficiale) nella sua nuova esperienza in terra catalana. Il difensore è convinto che la scelta blaugrana sia la migliore per la sua crescita e ha chiesto alla dirigenza del suo club di accontentarlo.

