L'Atletico Madrid rialza la testa dopo il ko nel derby, batte per 0-1 il Rayo Vallecano nell'altro derby della capitale e risponde alla vittoria di ieri in vista dell'ottavo di finale in programma mercoledì sera al Wanda Metropolitano.

Una partita sofferta ma portata a casa dai 'Colchoneros' grazie al solito Griezmann: al minuto 74', l'attaccante francese di Simeone è fortunato quando un suo tiro, complice una deviazione decisiva di un difensore avversario, non lascia scampo al portiere della squadra di casa. Da registrare il ritorno in campo dopo due mesi e mezzo di Diego Costa, che ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa del match. Atletico che con questa vittoria sale momentaneamente al secondo posto in attesa della partita del Real Madrid, chiamato alla sfida casalinga contro il Girona.

