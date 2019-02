LAZIO RAVEL MORRISON/ L'esperienza di Ravel Morrison in maglia Lazio non è stata memorabile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attuale giocatore dell'Ostersunds, proprio in merito al suo periodo nella capitale, ha parlato così ai microfoni del 'Times': "La seconda stagione fu una cosa assurda, non giocavo mai e ognuno pensava solo a se stesso. In alcune partite, prima che venissi scelto c'erano 37 o 38 giocatori prima di me, ho pensato di lasciare il calcio". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!