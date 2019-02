p>CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Dopo aver perso e salutato definitivamente Marek, ecco che le sirene cinesi tornano a preoccupare i tifosi del: dopo l'addio del capitano azzurro, anche Driespotrebbe seguire le orme del suo ex compagno di squadra e ripartire dalla Cina. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato infatti da 'La Gazzetta dello Sport', il belga compirà 32 anni a maggio e puo' essere uno fra quelli che a fine stagione potrebbe non rientrare più nei programmi del Napoli. E il futuro potrebbe essere proprio in Cina. Mertens sulle orme di Hamsik? Sarà tutto da vedere. Intanto l'attaccante, nella partita contro la Sampdoria, è stato il primo tifoso a rivolgere applausi scroscianti per il suo ex capitano.

