CALCIOMERCATO INTER OZIL / Mentre l'Inter a Milano ha a che fare con il tormentone legato al futuro di Mauro Icardi, in Inghilterra l'Arsenal non se la passa certamente bene con Mesut Ozil: anche il tedesco non ha partecipato alla trasferta europea in Bierolussia contro il Bate Borisov giovedì sera e la sua esclusione amplifica ancora di più le voci su un suo possibile addio in estate.

Un addio che si sarebbe potuto concretizzatre anche negli ultimi giorni della finestra invernale di mercato quando l'exè stato accostato con una certa insistenza proprio ai colori nerazzurri: con i Gunners interessati asi è parlato per un lungo tempo di un possibile scambio ma l’affare tra i due club non è andato in porto. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', continua il braccio di ferro Ozil e la dirigenza dell'Arsenal: il tedesco è pronto a complicare il piano dei londinesi, messo in atto per scaricarlo, rifiutandosi di andare via in prestito. I 'Gunners' sono sottoposti a notevoli pressioni finanziarie e vorrebbero liberarsi dello stipendio di 350.000 sterline percipito a settimana dal giocatore. Ma non sarà facile.

