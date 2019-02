CALCIOMERCATO INTER ICARDI ZIDANE CHELSEA HIGUAIN SARRI/ Il calciomercato non dorme mai, neppure a febbraio, in particolare in queste settimane caldissime intorno alla situazione Icardi-Inter.

L'attaccante argentino, ormai ex capitano dei nerazzurri, viste le molte incomprensioni con la società, potrebbe decidere di lasciare Milano e accasarsi a Londra, sponda Chelsea, dove ad aspettarlo ci sarebbe l'ex allenatore del Real Madrid, Zinedine. Per le ultime notizie sul mercato delle big europee---> clicca qui!

A riportarlo è il 'Sun', giornale inglese, che preannuncia molti cambiamenti in casa Blues, a partire proprio dai ruoli del centravanti e del manager. Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain infatti, non stanno convincendo e la cocente sconfitta per 6-0 in casa del City, potrebbe aver convinto Abramovich a cambiare guida tecnica dalla prossima stagione.

