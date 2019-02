GENOA LAZIO INZAGHI IMMOBILE / La Lazio si appresta alla trasferta con il Genoa a dir poco incerottata, con numerosissime assenze per infortunio.

Ne è consapevole Simone, che però non vuole alibi per i suoi: "Gli infortuni non possono essere una scusante - ha dichiarato in conferenza stampa - Abbiamo nove giocatori che non possiamo portare con noi, ho convocatoma ha una caviglia in disordine. Deciderò domani se portarlo in panchina. Gli obiettivi non cambiano, saremo competitivi. Perché così tanti infortuni? Abbiamo fatto lo stesso tipo di preparazione di sempre, anche altre squadre impegnate con le coppe hanno avuto problemi. Occasione per? Penso di sì, è una partita importante.sta sempre meglio, ma dovrò valutarlo al meglio domani mattina".