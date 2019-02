Calciomercato Roma, agente Cornet: "Può partire"

CALCIOMERCATO ROMA CORNET - Il nome di Maxwell Cornet è stato accostato diverse volte alla Roma, ma l'affare non è mai andato in porto.

In estate, però, potrebbe presentarsi una nuova occasione dopo le dichiarazioni dell'agente del 22enne attaccante esterno franco-ivoriano: "Non vogliamo mentire, non siamo soddisfatti del suo minutaggio - ha detto Djibrilall'emittente transalpina 'Rmc' - Per quanto riguarda il rinnovo di contratto non ci sono novità. Prendiamo in considerazioni tutte le possibilità e la cessione è una di queste. Il ragazzo è ancora corteggiato e certamente ci sono club che busseranno alla porta per lui. Poi vedremo anche cosa ha in mente ilper lui".