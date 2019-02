CALCIOMERCATO INTER ICARDI SPALLETTI/ L'Inter di Luciano Spalletti è a caccia della terza vittoria consecutiva fra Serie A ed Europa League, ma è chiamata anche a gestire il caso Icardi, in rottura con la società dopo lo spodestamento dal ruolo di capitano.

Il tecnico toscano, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria , non ha dato certezze sul futuro dell'argentino: "Questo non vuol dire che vogliamo fare a meno di Icardi: finché sarà all'Inter vogliamo sfruttarlo per il bene della squadra e non per il bene individuale. Perché gli obiettivi sono di squadra".