Lazio, infermeria piena: Inzaghi con 10 infortunati

LAZIO INFORTUNATI INZAGHI - La Lazio continua a perdere i pezzi. Dopo i vari Parolo, Milinkovic-Savic, Bastos, Luis Alberto, Berisha, Wallace e Lukaku, anche Durmisi, Lucas Leiva e Luiz Felipe si aggiungono alla lista degli infortunati.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il terzino danese ha accusato un fastidio muscolare durante il match contro il Siviglia, l'ex Liverpool in mattinata si è sottoposto ad accertamenti in clinica, mentre il difensore centrale è alle prese con una ricaduta. Recupera, invece,, sebbene non sia ancora al top della condizione. Questa la probabile formazione domani contro il Genoa: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Cataldi, Lulic; Correa, Immobile.