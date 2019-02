Calciomercato Inter, Skriniar balza in pole: scambio in Premier?

CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR - Milan Skriniar è vicino a trovare l'accordo con l'Inter per il rinnovo del contratto fino al 2023 con adeguamento dell'ingaggio. I nerazzurri sperano così di blindare il difensore centrale, ma in Inghilterra la pensano diversamente.

Secondo quanto riportato dal tabloid 'The Indipendent', infatti, lo slovacco sarebbe diventato il primo obiettivo delper la prossima stagione, superando anche Kalidounelle preferenze della dirigenza dei 'Red Devils', mentre in seconda fila c'èdella Sampdoria. La sconfitta in Champions contro il Psg ha palesato le lacune del reparto arretrato della squadra di Solskjaer che a giugno dovrebbe salutare Eric: non è escluso che l'ivoriano venga proposto all'Inter come contropartita tecnica per Skriniar.