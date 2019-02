Real Madrid, Bale ha deciso: niente Premier League

CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE / Non è certo un titolare inamovibile e l'addio di CristianoRonaldo non ha cambiato di molto le cose ma GarethBale non sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante gallese - stando a quanto riportato da 'The Timis' - vorrebbe continuare la sua avventura con i Blancos, rispettando il contratto che scadrà fra 3 anni e mezzo. Il giocatore piace in, ama nel suo futuro pare esserci ancora il Bernabeu.