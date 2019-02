Juventus, la promessa di Bonucci ai tifosi

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS BONUCCI / Soddisfatto per la comoda vittoria dellacontro il, Leonardoha rilasciato alcune dichiarazioni: "Matilda ha dato un ulteriore raggio di luce alla nostra famiglia - le sue parole riportate dal sito ufficiale dei bianconeri . La dedica va a lei, a mia moglie che è una grande donna e a chi mi è stato vicino in questi due anni intensi. L'ovazione del pubblico? Io do sempre il massimo e l'affetto dei tifosi è importante. Prometto un crescendo da parte di tutta la squadra per arrivare in fondo alla stagione.? Stiamo bene e siamo contenti di aver vinto anche in vista dell'Atletico. Andiamo a Madrid con consapevolezza, consapevoli del fatto che loro non molleranno un centimetro".