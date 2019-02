CALCIOMERCATO UDINESE TORINO OKAKA / Tornato di recente in Italia dopo l'esperienza in Premier League, Stefano Okaka ha svelato alcuni retroscena di mercato: "In Premier devi andare oltre il tuo limite. Fai fatica, giochi sempre, ritmo altissimo. Io sono felice di averci giocato e segnato, ma l’Italia è casa mia. Si mangia bene, ritrovo l’amato tiramisù.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Volevo tornare - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Al Torino con Mazzarri? Molto vicino. Con lui al Watford è nato un bel rapporto. Io chiedo rispetto. Lui è umile, vero, diretto, ti consiglia, è comprensivo, fa quel che un calciatore desidera. In un mondo come questo è bello avere dei buoni rapporti. Se non gioco? Mi arrabbio, il giorno in cui smetterò di arrabbiarmi, smetterò".