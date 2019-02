Calciomercato Roma, la strategia su Manolas

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS / Si fa sempre più complicata l'ipotesi di trattenere Kostas Manolas alla Roma anche la prossima stagione, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Il difensore greco, infatti, ha sul tavolo le proposte di tanti grandi club europei, dalallae non solo, ma soprattutto una clausola da 36 milioni di euro che, viste le valutazioni attuali, profuma di clamorosa occasione per le pretendenti.

La dirigenza giallorossa, in ogni caso, farà di tutto per rivedere i termini dell'accordo con il giocatore. Secondo quanto scrive il 'Corriere dello Sport', infatti, vanno avanti le trattative per rinnovare l'attuale contratto in scadenza nel 2022 con l'obiettivo di rimuovere del tutto la clausola o, in alternativa, portarla almeno a quota 50 milioni. Al momento però il discorso non si sblocca.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui