Atalanta-Milan, segnali per il mercato: super cessioni in vista

ATALANTA MILAN CALCIOMERCATO / Atalanta-Milan scontro diretto per la Champions League. Il derby lombardo, valevole per la 24a giornata di Serie A, si giocherà stasera in terra bergamasca, dove i ragazzi di Gasperini preparano la trappola a quelli di Gattuso, attualmente distanti un solo punto in classifica.

Il big match, soprattutto in caso di vittoria di una delle due compagini, darà importanti segnali anche sul calciomercato estivo: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Infatti, in caso di mancato accesso alla prossima edizione della Champions League, competizione che garantisce imponenti guadagni economici, sia Milan che Atalanta potrebbero veder partire alcuni elementi pregiati. I rossoneri, qualora dovesse arrivare la giusta offerta, potrebbero valutare la partenza di profili importanti come Donnarumma, Kessie, Calhanoglu o Suso; i nerazzurri, dal canto loro, solo con un clamoroso approdo nell'Europa che conta potrebbero respingere gli assalti delle big italiane e straniere per i suoi gioielli, Duvan Zapata su tutti.

