Calciomercato Juventus, 50 milioni per l'alternativa a de Ligt

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILITAO / La rifondazione difensiva della Juventus ripartirà da un centrale molto giovane ma già di spessore internazionale. È questo l'identikit dell'obiettivo di mercato della dirigenza juventina che si sta muovendo ormai da settimane alla ricerca del tassello giusto da cui far partire il restyling del reparto arretrato. L'obiettivo prioritario, come conferma l'entrata in scena del presidente Andrea Agnelli in persona, rimane Matthijs de Ligt, classe '99 e già leader dell'Ajax.

Ma nonostante il lavoro diplomatico e gli ottimi rapporti con l'agente Mino Raiola, la concorrenza fortissima di altri top club,in primis, invita a tenere in considerazione ipotesi alternative.

La più intrigante conduce a un altro giovane protagonista di questa Champions, il brasiliano Eder Militao del Porto che il Ds Fabio Paratici ha monitorato nell'ultima sfida all'Olimpico contro la Roma. Come raccontato da Calciomercato.it, a fine gennaio l'agente di Militao è volato in Italia e non si esclude un incontro con la Juventus che sta provando ad inserirsi visto che il Real Madrid, forte da tempo sul calciatore, non ha ancora chiuso l'accordo col Porto. Rispetto a de Ligt si ragiona al momento su cifre leggermente più basse, ma comunque elevate: sotto la clausola da 50 milioni i portoghesi non trattano, riferisce 'Rai Sport'.

