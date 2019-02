Calciomercato Inter, Icardi parla ancora: che scontro!

CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Il caso Icardi ha acceso la stagione dell'Inter. Dopo la decisione della società di consegnare la fascia di capitano ad Handanovic, l'attaccante ha chiesto di non giocare le partite contro Rapid Vienna e Sampdoria per una infiammazione al ginocchio, resa nota ieri tramite un post sui canali social del club. La frattura tra le parti, ormai da tempo in trattativa per il rinnovo del contratto, sembra quasi insanabile: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Solo una mossa dell'attaccante potrebbe ricomporre lo strappo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nel colloquio di ieri con, riporta la 'Gazzetta dello Sport', Icardi si sarebbe detto molto stupito della decisione di togliergli la fascia, mentre, a proposito delle dichiarazioni pubbliche di Wanda, avrebbe anche detto di non sapere a fondo cosa esattamente dice la moglie in tv. Confessione che di certo non alleggerisce la sua posizione. Inoltre, riporta 'Tuttosport', a Milano è in arrivo, che con la possibile mediazione dipotrebbe riallacciare i rapporti col giocatore dopo lo scontro totale. Nella serata di ieri, intanto, Icardi ha mandato un nuovo messaggio enigmatico sul suo profilo Instagram: "Confondili con il tuo silenzio, sorprendili con le tue azioni".