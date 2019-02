JUVENTUS FROSINONE VIVIANI / Frosinone sconfitto per 3-0 questa sera sul campo della capolista Juventus. Federico Viviani analizza il ko contro i bianconeri: "Dybala? Con un gol del genere ci puoi fare poco, ha messo subito la partita come volevano loro.

Abbiamo dimostrato però che siamo vivi e che abbiamo voglia - le parole in zona mista del centrocampista dei ciociari - La prossima contro la Roma? Sarà difficile, però in casa c'è tanta voglia di fare bene. Nessuno credeva alla nostra vittoria contro la Sampdoria ed invece abbiamo stupito tutti. Non molleremo niente. Il supporto dei tifosi? Ci stanno vicini, come stasera. Sarà una cosa molto importante da qui a fine campionato".