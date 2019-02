CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA/ Paulo Dybala, trequartista della Juventus, è arrivato a Torino dal Palermo, ma la storia avrebbe potuto essere differente.

Pierpaoloinfatti, ex dirigente di Napoli e Atalanta, ai microfoni di 'Rai Sport', ha svelato un retroscena della sua carriera a Bergamo: "era entusiasta di venire all'Atalanta. Noi però in quel periodo eravamo immischiati nel caos scommesse, avevamo paura di non salvarci. Poi quando tornai a riprendere le cose, un altro intermediario lo portò al Palermo per 12 milioni, noi l'avevamo preso per 4". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!