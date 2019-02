JUVENTUS FROSINONE DE SCIGLIO / Juventus sul velluto contro il Frosinone in attesa della Champions e dell'Atletico Madrid. Mattia De Sciglio si proietta sul primo round in casa dei 'Colchoneros' in programma mercoledì sera: "Mi sento bene, stiamo lavorando bene in allenamento e arriveremo alla Champions nelle migliori condizioni - le parole del terzino bianconero in conferenza stampa - Sarà molto dura contro l'Atletico, è uno degli avversari più tosti e difficili da affrontare.

Prima o poi però, se vuoi arrivare in fondo, devi incontrarli quelli forti. All'inizio ci verranno ad aggredire, dovremo essere bravi a gestire la palla e avere pazienza perché loro non lasceranno spazi per poi ripartire. Si giocherà in 180 minuti e l'approccio sarà molto importante. Simeone? Le parole servono a poco, ha dimostrato finora di essere un grande allenatore per l'impronta che ha dato all'Atletico. E' una squadra che arriva sempre tra le prime tre nella Liga e negli ultimi anni ha anche fatto due finali di Champions".