p>CALCIOMERCATO INTER MARINO AUSILIO ICARDI / Ha le idee chiare Pierpaolo, navigato ex direttore sportivo in Serie A, che dagli studi di 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport' commenta il casoche sta scuotendo l'e racconta un importante retroscena riguardante l'attaccante argentino, ormai ex capitano nerazzurro: "La mossa che ha fatto la società accontentando il gruppo di degradare Icardi è una mossa che serve a creare coesione per arrivare all’obiettivo - esordisce Marino -. Ero a San Siro per Inter-Benevento in Coppa Italia, ho parlato con l’amico Pieroe mi diceva: 'guarda che noi al momento di Icardi non abbiamo avuto un sentore che pagassero la clausola, ma neanche uno che chiedesse di prendere Icardi'. È solo Wanda che spinge, il deprezzamento quindi è potenziale, non reale".

Quindi Marino sentenzia: "Secondo me di solito la questione si risolve col giocatore che rientra nei ranghi e fa ancora meglio. Ora ha di fronte una sola soluzione, deve rientrare nei ranghi e scusarsi. Poi vedremo cosa succederà in estate".

