VIDEO CM.IT - Juventus-Frosinone, Allegri 'riabbraccia' Dybala. E spiega la decisione sul capitano

JUVENTUS FROSINONE ALLEGRI / Tris della Juventus al Frosinone. I bianconeri continuano la corsa in vetta alla classifica, con Massimiliano Allegri che sorride per il ritorno nel tabellino dei marcatori di Dybala: "Sono contento per Paulo, ha fatto un gol bellissimo, ci voleva per lui dopo le ottime prestazioni fatte in precedenza - le parole in zona mista del tecnico bianconero - La squadra ha preso con serietà questa partita perché il campionato non è finito. Adesso servono otto vittorie, potenzialmente il Napoli può vincerle tutte e quindici le partite.

Adesso pensiamo a mercoledì e alla partita contro l'Atletico: la squadra sta crescendo come condizione, in Champions sarà una doppia sfida molto fisica. Rientra Diego, che per loro è un giocatore molto importante. Sarà tosta".

Allegri in conferenza stampa ha poi aggiunto: "A Madrid dobbiamo fare gol, il passaggio del turno passa dal segnare nella gara d'andata. Formazione? Deciderò solo dopo la rifinitura. Dybala? Gioca sempre nella stessa posizione, solo che adesso ha due attaccanti davanti. Ripeto: è questione di caratteristiche e dei compagni che hai al fianco. La fascia da capitano? No, dopo l'uscita di Chiellini il vice era Mandzukic oggi. Toccava a lui la fascia dopo la sostituzione e non a Dybala, era tutto messo in distinta".

