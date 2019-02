CALCIOMERCATO ROMA PEROTTI/ Diego Perotti sta vivendo una stagione di pochi alti e molti bassi. I continui infortuni che l'hanno colpito per l'intera carriera, anche in quest'anno si sono fatti sentire e le presenze sono arrivate col contagocce, soltanto 4 in Serie A ed una in Champions League.

Inoltre c'è la questione calciomercato , e a parlare è stato il padre del Monito ai microfoni di 'Radio Sur': "Credo che possa tornare al Boca Juniors, ma ha ancora due anni di contratto con la Roma e vuole onorarli. In seguito si vedrà, se dovesse tornare in Argentina sarebbe soltanto per gli Xeneizes o per il Deportivo Moron". Per le ultime notizie sui giallorossi---> clicca qui!