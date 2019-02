SERIE A JUVENTUS FROSINONE DYBALA RONALDO/ Non c'è storia all'Allianz Stadium. Nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A fra Juventus e Frosinone, i bianconeri hanno superato in scioltezza i ciociari con un rotondo 3-0. Ad aprire le danze ci pensa Paulo Dybala che, con un sinistro dalla distanza, supera Sportiello e mette subito in chiaro su come andrà la serata torinese. Pochi minuti più tardi è il turno di Leonardo Bonucci, bravo ad anticipare anche il suo compagno Khedira e a raddoppiare per la Juventus.

La ripresa inizia con lo stesso canovaccio e al quarto d'ora giunge il turno diche timbra il cartellino e viene sostituito in vista della super sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Seconda vittoria consecutiva per la Vecchia Signora dopo il pareggio interno col Parma, si ferma invece il Frosinone, che arrivava dai 3 punti guadagnati a Marassi con la Sampdoria. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 66**; Napoli 52; Inter 43; Milan 39; Atalanta, Roma e Lazio 38; Torino 34; Sampdoria 33; Fiorentina 32; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 25; Spal 22; Cagliari 21; Udinese 19; Bologna e Empoli 18; Frosinone 16; Chievo* 9

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

