Juventus-Frosinone, super gol di Dybala: la reazione di Adani

JUVENTUS FROSINONE DYBALA / Pronti, via: subito Juventus, subito Paulo Dybala a sbloccare la sfida col Frosinone e rispondere sul campo alle voci di calciomercato che si fanno sempre più insistenti.

Super gol da fuori area per l'attaccante argentino, a secco in campionato dallo scorso 3 novembre (Juventus-Cagliari), che con un mancino potente non lascia scampo a Sportiello.

L'Allianz Stadium esplode ed in diretta su 'Sky' il commentatore Daniele Adani, seconda voce di questa serata al fianco di Riccardo Trevisani, esalta la 'Joya': "Madre mia! Chi non ama il mancino di Dybala, ha qualche problema con i sentimenti. Non si può non amare un mancino così. Lascia andare la gamba e toglie le ragnatele. Il colpo del campione a fugare ogni dubbio. Perché sembra strano, ma ogni tanto ci sono dei dubbi".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui