CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA INTER NEDVED/ Nelle ultime settimane, le voci di calciomercato attorno a Paulo Dybala sono cresciute notevolmente.

Il trequartista argentino, opaco in questa stagione, la prima dialla Juventus, è stato l'oggetto delle parole di Pavel, intervistato ai microfoni di 'Sky Sport': "E' un giocatore molto importante per noi, è entrato bene a Sassuolo, oggi gioca titolare, nessuna stranezza, perchè lui è molto forte". Per le ultime notizie sul calciomercato Juventus---> clicca qui! Il dirigente bianconero ha così allontanato, almeno temporaneamente, i rumors su una possibile cessione di Dybala