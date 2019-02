JUVENTUS-FROSINONE PRIMO TEMPO/ La prima parte del match si chiude con la Juventus in vantaggio, in rete Dybala e Bonucci. I padroni di casa partono aggressivi senza lasciare prendere campo agli avversari. Ciano e Molinaro provano a far ripartire il Frosinone senza troppo successo. Dybala oggi in grande spolvero.

JUVENTUS

Szczesny - 6

Cancelo – 6,5

Bonucci – 6,5

Chiellini – 6

De Sciglio - 6

Bentancur - 6

Emre Can - 6

Khedira - 6

Dybala – 6,5

Mandzukic - 6

Ronaldo – 6,5

All. Allegri – 6,5

FROSINONE

Sportiello- 5

Goldaniga – 5,5

Salamon – 5,5

Capuano – 5,5

Zampano - 6

Chibsah - 6

Viviani- 5

Cassata – 5,5

Molinaro - 6

Ciofani - 5,5

Ciano - 6

All. Baroni – 5,5

Arbitro Giua - 5,5

TABELLINO

JUVENTUS-FROSINONE:2- 0

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Emre Can, Khedira; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Perin, Barzagli, Cacares, Spinazzola, Matuidi, Pjanic, Bernardeschi, Kean. All. Allegri.

FROSINONE(3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro; Ciofani, Ciano. A disp.: Iacobucci, Marciano, Beghetto, Brighenti, Gori, Krajnc, Maiello,Paganini, Pinamonti, Sammarco, Trotta, Valzania. All.Baroni

Marcatori: 6’ Dybala (J), 17’ Bonucci (J),

Arbitro: Giua sez. di Olbia

Ammoniti: 27’ Can (J), 37’ Salamon (F)

Espulsi:

