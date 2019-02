JUVENTUS FROSINONE INFORTUNIO RUGANI / Non c'è Daniele Rugani nella distinta della Juventus per l'anticipo di campionato di questa sera con il Frosinone.

Il difensore bianconero nell'allenamento di giovedì ha accusato un fastidio muscolare al flessore come anticipato dain conferenza stampa e non va nemmeno in panchina nel match odierno all''Allianz Stadium' contro i ciociari. Spazio alla coppia- entrambi al rientro - con le condizioni dell'ex centrale dell'Empoli che verranno valutate nei prossimi giorni in vista di una sua disponibilità per l'andata degli ottavi di Champions League a Madrid con l'Atletico in programma mercoledì.