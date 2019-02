Inter, Wanda Nara scatenata sui social: il giornale nel mirino

INTER WANDA NARA GAZZETTA / Wanda Nara scatenata.

La moglie diè attivissima stasera sui social network e non ha perso tempo a segnalare l'errore di Gazzetta.it che aveva informato, erroneamente, che 'Tiki Taka' sarebbe andato in onda lunedì anziché domenica. Le scuse del giornale non sono bastate: "Fosse solo questo l'errore di cui scusarsi..." scrive su Twitter la showgirl