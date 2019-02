Chelsea, Giroud può volare in America!

CALCIOMERCATO CHELSEA GIROUD STATI UNITI / Potrebbe esserci l'America nel futuro di Giroud.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante francese, accostato a diverse squadre di, spera di continuare a giocare con la maglia del. Se non dovesse esserci il rinnovo - stando a quanto riportato da 'Le10sport.com' - il calciatore potrebbe trasferirsi negli Stati Uni per un'esperienza in