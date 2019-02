INTER WANDA NARA / "Si torna al lavoro!! Domenica di Tiki Taka 23:30 su canale 5. Vi aspetto a tutti come sempre": è il tweet di Wanda Nara pubblicato quest'oggi che ha scatenato la furia dei tifosi dell'Inter.

La moglie-agente di Mauroè al centro delle polemiche per il caso che riguarda l'ormai ex capitano nerazzurro: sono state anche le sue uscite in tv a spingere la società a togliere la fascia all'attaccante argentino, creando disagio a compagni di squadra e dirigenti. Senza dimenticare la trattativa per il rinnovo di contratto che ristagna ormai da tempo. Così il cinguettio di Wanda Nara ha l'effetto di esplosione nel mondo social: i tifosi interisti si scagliano contro la donna e c'è chi la invita a portare i 110 milioni della clausola per far sì che Icardi vada via dall'Inter.