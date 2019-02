ROMA DI FRANCESCO ZANIOLO / Intervenuto alla presentazione del corso di Team manager della Luiss, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco si è soffermato anche su Nicolò Zaniolo, assoluto protagonista in Champions contro il Porto. L'ex Inter si è conquistato le prime pagine dei giornali e di lui si parla anche in ottica mercato.

L'allenatore giallorosso ha risposto ad una domanda sull'eventualità di dare la maglia numero 10 a Zaniolo: "Questo riguarda la società, bisogna mantenere il ragazzo con i piedi per terra: l'equilibrio fa la differenza. Non si smette mai d'imparare: è questo il concetto che vogliamo far arrivare a Zaniolo. Della maglia numero 10 non me ne frega niente, non conta sulla crescita. E comunque va guadagnata e c'è ancora tanta strada".

Di Zaniolo parla anche il team manager Morgan De Sanctis: "Ad un team manager arrivano informazioni, capisce come cambia lui e i componenti della squadra. Poi si valuta con allenatore e società. Importanti sono anche i social: quando si scrive, si traccia la propria storia. La 10 a Zaniolo? Non se n'è mai parlato".

