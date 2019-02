CALCIOMERCATO MILAN SUSO LUCAS TOTTENHAM / Il futuro di Suso continua ad essere in bilico. La clausola rescissoria di soli 40 milioni di euro fa gola a molte squadre e il Milan rischia di perdere una delle sue pedine chiavi. Nelle ultime ore il nome di Suso è tornato in orbita Tottenham.

Gli Spurs potrebbero versare i soldi della clausola per strappare l'esterno ai rossoneri ma proprio dal club inglese potrebbe arrivare il sostituto di Suso.

Se l'ex Liverpool dovesse sbarcare in Inghilterra troverebbe certamente meno spazio in squadra Lucas Moura. Il brasiliano è solo un anno più 'vecchio' dello spagnolo ed è un profilo che certamente piace a Leonardo. E' stato infatti proprio il dirigente rossonero, ai tempi del Psg, a portarlo in Europa. Il brasiliano classe 1992 potrebbe dunque essere un'idea per il Milan, con il Tottenham che abbasserebbe la parte cash con l'inserimento del giocatore, pagato lo scorso anno 28 milioni di euro per prelevarlo dai francesi. L'arrivo di Lucas ovviamente non chiuderebbe le porte a Saint-Maximin, primo obiettivo per l'estate

